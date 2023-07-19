Саратовские депутаты утвердили закон о регулировании деятельности технопарков

фото: Саратовская областная Дума

На очередном заседании областной Думы депутатами принят пакет законов, регулирующий деятельность технопарков в регионе. С соответствующей инициативой ранее выступил Губернатор области Роман Бусаргин.

Как подчеркнул председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и собственности Алексей Антонов, новые нормативно-правовые акты станут удобными для резидентов и управляющих компаний технопарков, позволят разобраться во всех тонкостях законодательства и мерах поддержки. Развитие ключевых направлений современного технологического и индустриального направлений является одной из задач, заложенных в Народной программе «Единой России».

Помимо этого приняты поправки в действующее законодательство, которые дают право на налоговые льготы управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере высоких технологий. Как пояснил Антонов, с 1 января 2023 по 31 декабря 2026 года у резидентов и управляющих компаний технопарков будет пониженные налоговые ставки с базой «доходы» (2% вместо 6%) и с базой «доходы минус расходы» (7,5% вместо 15%). Также резидентам и управляющим компаниям технопарков будет предоставляться налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, в размере 5% от суммы налога, исчисленного к уплате по ставке 2% от кадастровой стоимости.

«Между регионами идёт конкуренция за резидентов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в Саратовской области данные законы начали работать как можно быстрее. Они позволят привлечь наиболее интересные компании, создать новые рабочие места, улучшить инвестиционную привлекательность региона», – подчеркнул Антонов.