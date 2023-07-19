Доходы бюджета Саратовской области увеличились на 1175,3 миллиона рублей

Фото: КП Саратов

Сегодня, 19 июля, на очередном, пятнадцатом заседании Саратовской областной Думы одобрили поправки в бюджет региона. Традиционно проект представляла министр финансов области Ирина Бегинина.

Доходы и расходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются в целом на 1175,3 миллионов рублей, в том числе за счет налоговых и не налоговых доходов на 1022,3 млн. На реконструкцию объектов социальной сферы всего 312,2 миллиона.

На завершение строительства поликлиники в Базарном Карабулаке направят 32 миллиона рублей. 76 миллионов рублей пойдут на строительство пришкольного бассейна в р.п. Соколовый Саратова. 133 миллиона рублей будет направлено в ЗАТО Светлый на строительство ледовой арены и 80 миллионов рублей - на обустройство там же спортивно-оздоровительного комплекса.

—Проекты могут быть реализованы благодаря Вячеславу Володину, и, несмотря на то, что сейчас деньги выделяются из областного бюджета, в дальнейшем они будут замещены иными средствами, найденными при поддержке спикера, - сообщает Татьяна Ерохина.

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