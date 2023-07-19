В Саратове без вести пропал 17-летний подросток

Фото: "ЧП Саратов"

В Саратове разыскивают пропавшего без вести 17-летнего Никиту Плаксина. Информация об этом сегодня, 19 июля, опубликована в группе «ЧП Саратов» ВКонтакте, её подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

14 июля подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Мальчик был одет в белую футболку, белую толстовку с капюшоном, спортивные штаны с белыми лампасами и белые кроссовки. Рост 183 сантиметра, волосы русые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Никиты Плаксина, просят обращаться в полицию или звонить по телефонам: 8-908-542-33-80, 8-908-553-99-43.

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