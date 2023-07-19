Фото: Архив КП

В Саратовской области родились Самая и Диас. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает администрация Энгельсского района.

За прошедший месяц в Энгельсском районе зарегистрировано рождение 149 малышей, среди которых пара двойняшек. Девочек родилось чуть больше, чем мальчиков- 76 против 73.

К редким именам чиновники отнесли следующие: Анатолий, Федор, Ариф, Диас, Лука, Севиль, Серафим, Мелания, Мишель, Самая, Диляра и Лея. Чаще всего новорожденным давали имена Александр, Артем, Максим, Михаил, Роман, Анна, Виктория, Ксения, Полина и София.

Всего в июне брак заключили 265 пар.

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