В центре Саратова у ретро-трамвая «Семен» горожане смогут бесплатно проверить свое здоровье

Фото: Министертво здравоохранения Саратовской области

В центре Саратова горожане смогут бесплатно проверить свое здоровье у ретро-трамвая «Семен» на улице Волжской. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Олег Костин в своем телеграм-канале.

Завтра, 20 июля около трамвая с 10.00 до 12.00 будет работать «Островок здоровья», на котором все желающие смогут измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень насыщения кислородом капиллярной крови. По итогам обследования врач-терапевт проведет индивидуальные консультации.

Мероприятие организуется в рамках проекта «Трамвай здоровья» по инициативе государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» при поддержке регионального минздрава и администрации города.

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