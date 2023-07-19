В Заводском районе Саратова горели заброшки

В Заводском районе вчера, 18 июля, произошел пожар в двух заброшенных домах. Сигнал о пожаре в двухэтажных зданиях в микрорайоне Пролетарский поступил около 19:20. На место выехали три пожарных расчета. Угрозы распространения огня на соседние строения не было, уточнили в ГУ МЧС.

Происходящий пожар активно обсуждают в социальных сетях. Местные жители указывают, что расселенные дома в микрорайоне горят уже не в первый раз.

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