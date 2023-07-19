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НовостиОбщество19 июля 2023 6:12

В Саратове отметят 327-ю годовщину Военно-Морского Флота

В Саратове в мероприятиях к Дню Военно-Морского Флота могут принять участие все желающие
Светлана Курышева
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

В Саратове 30 июля состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-Морского Флота. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений области.

В 9.00 в городском парке «Липки» у памятника «Юным морякам-саратовцам Соловецкой школы юнг северного флота 1942-1944 годов» состоится митинг и возложение цветов. После колонна участников торжества с флагами ВМФ пройдет по пешеходной улице Волжской до Набережной Космонавтов, где от причала речного порта отправится теплоход «Волга-2» с ветеранами, общественниками на борту.

На фарватере реки Волга ветераны флота возложат венок в память о погибших защитниках Отечества в морских сражениях и при исполнении служебного долга.

К участию в мероприятии, посвященном 327-й годовщине Военно-Морского Флота, приглашаются все желающие.

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