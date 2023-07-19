Саратовец сломал ребра 70-летнему охраннику гаражного кооператива

Фото: Архив КП

В Саратове спор из-за парковки обернулся уголовным делом, сообщили 18 июля в пресс-службе МВД.

В полицию обратился 70-летний житель Волжского района. Он рассказал, что работает охранником в гаражно-строительном кооперативе на улице Соколовой. После замечания одному из автовладельцев по поводу парковки, последний накинулся на пенсионера с кулаками. В результате у заявителя были диагностированы переломы трех ребер, кровоподтеки.

Подразделением дознания отдела полиции № 1 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Участковым уполномоченным в отдел полиции был доставлен подозреваемый, ранее не судимый - 52-летний саратовец. Ему избрана мера принуждения - обязательство о явке.

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