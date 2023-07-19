Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Саратовских Тарханах

Фото: Архив КП

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома на станции Тарханы Саратовской области. К Александру Бастрыкину снова обратилась жительница станции Тарханы Саратовской области. В сообщении она рассказала о нарушении прав жильцов аварийного общежития по улице Дорожной. Еще в 2021 году, здание было признано непригодным для проживания из-за неисправности котельной и разрушающейся крыши. Жильцы дома опасались, что во время осадков может привести к замыканию электропроводки. Однако органы местного самоуправления дом в программу реновации не включили. Гражданам предложили временное жилье из маневренного фонда, которое не отвечает предъявляемым требованиям. В результате, люди вынуждены проживать у родственников или арендовать жилье за свой счет. Жилищные права граждан до настоящего времени не восстановлены.

Ранее по поручению Председателя СК России в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело по статье халатность.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрия Александровича Костина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.