В Затоне начали подготовку территории под реконструкцию солярия

Фото: Саратовская мэрия

В Саратове началась подготовка территории солярия в Затоне к реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Для безопасности возле строительной площадки установили забор на время работы спецтехники.

На территории солярия уже много лет отдыхают жители Саратова, но полноценного пляжа здесь никогда не было. О необходимости безопасной и комфортной зоны отдыха с доступом к воде в Затоне заявил губернатор Роман Бусаргин.

В саратовской мэрии напомнили, что продление набережной в сторону Затона стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Это первый этап работ. Подрядчику предстоит благоустроить 2,5 км береговой линии от первого причала до солярия. Предусмотрена реконструкция пляжа с созданием защитных молов, песчаного откоса и спусков к воде.