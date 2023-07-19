Тело 48-летней женщины нашли после пожара в доме под Саратовом

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Базарно-Карабулакские следователи начали проверку по факту смерти в результате пожара 48-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

По предварительным данным, накануне, 18 июля, в поселке Свободный соседи увидели, что загорелся дом рядом. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пламя. После тушения огня в доме в коридоре было обнаружено тело 48-летней женщины.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.