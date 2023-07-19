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НовостиОбщество19 июля 2023 5:12

Автомобиль ГИБДД столкнулся с иномаркой в Балаково

В саратовской области в аварию попала служебная машина ГИБДД с включенными звуковыми и световыми сигналами
Светлана Курышева

Вчера в 15.40 у дома 24 по ул. Трнавская, недалеко от ТЦ “Грин Хаус” в Балаково, произошло столкновение двух автомобилей – служебного автомобиля ГИБДД Лада Веста и автомобиля Renault Fluence под управлением 39-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

По предварительным данным, машина ГИБДД двигалась с включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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