В Саратов направят 337 миллионов рублей на пристройку к школе №66

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила решение о переносе 337,2 млн рублей с 2024 года на 2023 год, предусмотренных на создание пристройки на 877 мест к саратовской школе №66. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Как отметил политик, это позволит ввести в эксплуатацию новый корпус раньше срока – в начале 2024 года.

- Юбилейный — развивающийся поселок, где много молодых семей с детьми. Школы переполнены, дети учатся в две смены. С этой проблемой к Вячеславу Володину обращались жители. Ранее средства на строительство были выделены из федерального бюджета, работы уже ведутся. Пристройка разгрузит школы района, и дети смогут учиться в одну смену, - сообщил Володин.

По словам Вячеслава Викторовича, после завершения строительства школа №66 станет самой большой в Саратове. Общее количество мест в ней увеличится до 1777.