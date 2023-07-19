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НовостиСпорт19 июля 2023 4:42

Воспитанник саратовского гандбола признан Открытием года в мужской суперлиге

По итогам голосования отмечен Роман Шишков
Елена Маркелова
Фото: СГАУ-Саратов

Фото: СГАУ-Саратов

Мужская OLIMPBET Суперлига 2022/2023 Федерации гандбола России подвела итоги голосования за лучших игроков ушедшего сезона.

19-летний воспитанник саратовского гандбола, правый полусредний клуба "СГАУ-Саратов" Роман Шишков победил в номинации "Открытие года". В этом сезоне Роман дебютировал в суперлиге и провёл за "желто-черных" 15 матчей, в которых отличился 49 раз.

"Аграрий" также был отмечен главным тренером национальной сборной России Велимиром Петковичем, как один из самых перспективных российских игроков.