Воспитанник саратовского гандбола признан Открытием года в мужской суперлиге

Фото: СГАУ-Саратов

Мужская OLIMPBET Суперлига 2022/2023 Федерации гандбола России подвела итоги голосования за лучших игроков ушедшего сезона.

19-летний воспитанник саратовского гандбола, правый полусредний клуба "СГАУ-Саратов" Роман Шишков победил в номинации "Открытие года". В этом сезоне Роман дебютировал в суперлиге и провёл за "желто-черных" 15 матчей, в которых отличился 49 раз.

"Аграрий" также был отмечен главным тренером национальной сборной России Велимиром Петковичем, как один из самых перспективных российских игроков.