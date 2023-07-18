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НовостиПолитика18 июля 2023 15:29

Игорь Першин из Вольска погиб в ходе спецоперации

19 июля Вольск простится со старшим лейтенантом
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

Фото: Телеграм-канал Андрей Татаринов

В зоне специальной военной операции на Донбассе погиб уроженец Саратовской области Игорь Першин. Об этом сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Боец учился в городе Вольске - в школе № 17, первую профессию получил в Вольском технологическом техникуме, затем окончил ВВВУТ и служил в городе Красноярск.

С сентября 2022 года мобилизован в Вооруженные силы для прохождения службы в зоне СВО.

19 июля в 10:30 состоится прощание со старшим лейтенантом Игорем Першиным в Кафедральном Соборе Живоначальной Троицы города Вольска.