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В Татищевском районе в ДТП погибло двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает в своем телеграм-канале начальник управление безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

Сегодня, 18 июля, в Татищевском районе произошло страшное ДТП. В 15:51 в службу «112» поступило сообщение о том, что вблизи села Карамышка столкнулись грузовая «Газель» и Ford Kuga.

В результате ДТП в автомобиле Ford Kuga погибли три человека, в числе которых ребенок. Один человек из «Газели» и один человек из иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ликвидации последствий ДТП на месте занимается начальник службы спасения Саратовской области Зрада Никита Анатольевич.