Фото: Архив КП

В Энгельсе сотрудники одной из фирм почти полгода не получали зарплату- заведено уголовное дело. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации следствия, компания «Сурбис» не выплачивала зарплату 99 сотрудникам с января по май текущего года. В итоге, фирма задолжала 9,9 миллиона рублей.

Информация о нарушении стала известна прокурорам. Заведено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.

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