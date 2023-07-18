Замминистра оценил реализацию проекта комфортной городской среды в Ершове

фото: пресс-служба Минстроя

Сегодня, 18 июля первый замминистра строительства и ЖКХ области Сергей Бурлин посетил Ершов в рамках рабочей поездки. Бурлин оценил ход реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За годы действия благоустроено 15 общественных территорий, из них 4 в 2022 и 2 в 2023 годах.

Так, в 2022 году были проведены работы по благоустройству 4 общественных территорий:

- стела "ЕРШОВ" по ул. Ворошилова;

- «Литературный скверик» по ул. Пушкина/Космонавтов;

- плотина Верхнесоветского пруда;

- ул. Нефтяная.

В текущем году в программе участвуют 2 территории:

- территория перед РДК по ул. Краснопартизанская в городе Ершов;

- реконструкция парка им. А.С. Пушкина.

Город Ершов - город железнодорожников, поэтому многие архитектурные решения разработаны с данной тематикой.

Реализация проекта позволила создать для жителей и гостей города комфортное общественное пространство с улучшенным покрытием, озеленением, освещением, современными малыми архитектурными формами, фонтанами, велосипедной дорожкой, фотозонами. Благодаря благоустройству удалось повысить привлекательность города, создать новые возможности для проведения досуга и повысить качество жизни населения.

После успешной в 2020 году реализации проекта «Вера. Надежда. Любовь» Ершов в 2021 году вновь участвовал и одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Выбранная для проектирования территория позволила логически завершить туристический маршрут по основным достопримечательностям города и создать пешеходное кольцо, в которое включен Парк им. А.С.Пушкина, созданная в 2020 году пешеходная зона «Вера. Надежда. Любовь», центральная городская площадь, набережная пруда «Советский», железнодорожный вокзал и привокзальная площадь им. К.Г. Жукова, улицу Вокзальная с расположенными на них зданиями, рекреационными зонами, мемориалами и артобъектами.

Концепция проекта «Время для всех» предусматривала создание общественных территорий для отдыха и досуга различных категорий населения в самом сердце города.

фото: пресс-служба Минстроя

По проекту предусмотрено:

- организация детской площадки «Время приключений»;

- организация сквера «Время романтики»;

- организация исторического маршрута «Время памяти»;

- организация связующего маршрута (тротуара) вдоль ул. Вокзальная;

- организация аллеи «Время знаний»;

- организация спортивного кластера «Время достижений»;

- организация транзитного маршрута и площадка у входа в парк с артобъектом «Время отдыха».

— В настоящий момент город Ершов ждет результата по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 г. с проектом «Формула жизни», - рассказал первый замминистра. -

Губернатор региона Роман Викторович Бусаргин уделяет большое внимание реализации нацпроекта на территории нашей области. Ершовский район активно участвует в федеральных программах и конкурсах. Мы надеемся, что дальнейшее благоустройство города по праву оценят его жители, которые принимают непосредственное участие в реализации, путем проведения общественных обсуждений, —отметил Сергей Бурлин .