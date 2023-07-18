Фото: Архив КП

На водителей Саратова с начала года выписали 1,2 миллиона штрафов. Об этом сегодня, 18 июля, на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству сообщил исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Игорь Поздникин.

По словам чиновника, в этом году в Саратове установили 32 камеры в местах концентрации ДТП. Еще 11 камер установят до конца года.

-Считается, что основной причиной является сбор денег с водителей. Но если собирают деньги, значит, происходят нарушения, – отметил Поздникин.

Кроме того, директор госучреждения «Региональный навигационно-информационный центр» Евгений Остроумов отметил, что на саратовских водителей с начала года выписали 1,2 миллиона штрафов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарушений стало больше на 66% (в январе-июне 2022 года 770 тысяч постановлений).

Также, в Саратове планируют наказывать водителей, которые закрывают автономера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.