Фото: Архив КП

В Дергачевском районе столкнулись «КАМАЗ» и Lada Largus – легковушка загорелась. Об этом сегодня, 18 июля, в своем Телеграм-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По предварительным данным, в 14.00 в службу «112» поступило сообщение о ДТП. Авария произошла в Дергачевском районе. Недалеко от села Новоросляевка столкнулись «КАМАЗ» и Lada Largus, в результате чего легковушка загорелась.

В аварии пострадали 6 человек и отечественного авто, еще один человек погиб.

На месте аварии работают экстренные службы. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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