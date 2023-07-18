Фото: Архив КП

В Энгельсе пьяный мужчина пытался угнать «ГАЗель» и уснул в кабине авто. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

17 июля в полицию обратился 38-летний мужчина. По его словам, припаркованную у дома «ГАЗель» на улице Красноармейской пытался угнать неизвестный.

На место преступления прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, где и задержали злоумышленника.

По словам подозреваемого, проходя мимо автомобиля, он захотел покататься. Пытаясь завести машину, он решил соединить провода, но довести умысел до конца не удалось, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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