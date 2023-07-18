фото: Типичный Балаково

Балаковские спортсмены привезли две медали с международного турнира. Об этом сообщает минспорта Саратовской области.

Спортивное событие проходило в Московской области с 13 по 16 июля. Его участниками стали 87 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Саратовской, Ярославской областей и Республики Беларусь.

От МАУ ДО «СШ «Альбатрос» выступили 5 спортсменов. Тренер-преподаватель, подготовивший спортсменов-Сидоренко Александр Сергеевич. Соревнования проходили в трех дисциплинах.

Феоктистов Даниил занял 2-е место в «прыжках с трамплина», Феоктистов Никита — 3-е место в «фигурном катании» и «прыжках с трамплина».