Фото: Телеграм-канал ОГУ СО Безопасный регион

В Саратове за неделю наибольшее число вызовов поступало в скорую помощь и полицию. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.

За минувшую неделю, с 10 по 16 июля, диспетчеры экстренной службы приняли 30 тысяч вызовов, из них - 9 321 потребовались экстренного реагирования и 1 137 – комплексного.

Чаще всего абоненты обращались в службу 112 для вызова скорой помощи – 4 598 звонков и полиции – 3 403 вызова.

Кроме этого, немного реже требовалась помощь службы спасения – 582 вызова; пожарной службы – 339 вызова; а также газовой службы – 307 вызовов.

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