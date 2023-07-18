Фото: Архив КП
В поселке Затон Саратова устанавливают забор: планируется строительство набережной. На сегодняшний день монтируют ограждения от линейного отделения полиции в речном порту.
Напомним, для работ по берегоукреплению было выбрано ярославское АО «Группа компания ЕКС».
Ранее, городские власти обсуждали вопрос продления набережной и строительства пляжной зоны в Затоне.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.