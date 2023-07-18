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НовостиОбщество18 июля 2023 11:29

В поселке Затон Саратова устанавливают забор: планируется строительство набережной

В настоящее время работы проводятся рядом с солярием
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В поселке Затон Саратова устанавливают забор: планируется строительство набережной. На сегодняшний день монтируют ограждения от линейного отделения полиции в речном порту.

Напомним, для работ по берегоукреплению было выбрано ярославское АО «Группа компания ЕКС».

Ранее, городские власти обсуждали вопрос продления набережной и строительства пляжной зоны в Затоне.

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