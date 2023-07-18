Фото: Городской отдел ГИБДД
В Саратовском Затоне «Приора» сбила женщину на «зебре». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает городской отдел ГИБДД.
Инцидент произошел днем примерно в 12.45. 39-летний водитель за рулем отечественной «Лады Приоры» допустил наезд на пешехода. 45-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение.
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
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