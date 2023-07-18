Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"
На некоторых улицах Саратова перекроют движение в связи с земляными работами. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает ПАО «Т Плюс».
В связи с проведением плановых работ по внутридворовой дороге закроют движение на улице Азина, дом 7.
Кроме того, движение будет ограничено по улице 1-й Станционный проезд и 2-й проезд Чернышевского напротив дома № 101 по улице Чернышевского.
Работы также будут проводиться на улице Молочная напротив дома № 11 по улице 2-я Выселочная и на Бахметьевской, 35/37. Здесь работы на движение не повлияют.
После завершения работ будет восстановлено благоустройство участков.
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