Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"

На некоторых улицах Саратова перекроют движение в связи с земляными работами. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает ПАО «Т Плюс».

В связи с проведением плановых работ по внутридворовой дороге закроют движение на улице Азина, дом 7.

Кроме того, движение будет ограничено по улице 1-й Станционный проезд и 2-й проезд Чернышевского напротив дома № 101 по улице Чернышевского.

Работы также будут проводиться на улице Молочная напротив дома № 11 по улице 2-я Выселочная и на Бахметьевской, 35/37. Здесь работы на движение не повлияют.

После завершения работ будет восстановлено благоустройство участков.

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