фото: тг-канал "Аткарская Газета"

В Аткарске простились с погибшим в спецоперации мобилизованным. Об этом сообщает «Аткарская Газета».

Сегодня, 18 июля, в Аткарске прошла церемония прощания в погибшим в ходе СВО бойцом 94-полка, 29-летним Анатолием Домниным. Попрощаться с бойцом пришли в храм Петра и Павла.

— Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Анатолия Домнина, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Анатолий защищал интересы своего государства, своей Родины и отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и ее народа, — высказался глава района Виктор Елин.