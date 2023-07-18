фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут пропавшую пенсионерку с карими глазами. Об этом волонтеры «Лиза Алерт» рассказали в социальных сетях.

Вчера, 17 июня, в официальной группе саратовского отделения «Лиза Алерт» появилась информация о пропаже пенсионерки Нины Куцитару. 77-летняя женщина ушла из дома в Хвалынске 14 июля и до сих пор не вернулась.

Рост пожилой седоволосой женщины 160 сантиметров, у нее карие глаза. Одета пенсионерка была в серую кофту, темно-синюю блузку с цветочным принтом, темно-зеленую юбку, черные тапки. Не исключена потеря памяти.

Всех, кто обладает информацией по поводу пропавшей женщины, просят связаться по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Соловушка (Людмила), 89372240660.