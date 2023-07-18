Фото: Архив КП
В Саратовской области в этом году стали чаще давать взятки. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает прокуратура Саратовской области.
По данным надзорного ведомства, за период с января по июнь текущего года было возбуждено 168 уголовных дел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года подобных случаев было 139.
Всего в регионе зарегистрировано 387 фактов коррупции. Некоторые преступления произошли в прошлом году, однако раскрылись они только в 2023 году.
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