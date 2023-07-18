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НовостиОбщество18 июля 2023 9:30

Житель Энгельса «купил» автомобиль через интернет – продавец перестал выходить на связь

Мужчина перевел 260 тысяч рублей, но машину не получил
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Житель Энгельса «купил» автомобиль через интернет – продавец перестал выходить на связь. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По предварительным данным, в энгельсскую полицию с заявлением обратился житель Московской области. По его словам, в интернете его заинтересовало объявление о продаже автомобиля.

Мужчина связался с продавцом и договорился о сделке. В качестве задатка перевел 5000 рублей.

По его просьбе, машина была припаркована на автостоянке в Энгельсе. В качестве доказательств- фото автомобиля с документами.

После выполнения всех требований, горожанин перевел за желанную покупку оставшиеся 255 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

Полиция напоминает: не совершайте переводов денег, даже частичных, на неизвестные счета.

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