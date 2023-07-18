Потомок саратовского купца претендует на дом предка. Об этом стало известно в ходе брифинга министра – председателя комитета культурного наследия региона Владимира Мухина.

В Саратове «представитель купеческого рода» претендует на дом, построенный своим предком.

Горожанин, обратившийся к чиновникам, объяснил, что один из объектов культурного наследия построил его прапрадед, поэтому он хочет получить права собственности на здание. Мухин ответил, что статус объекта культурного наследия никак не влияет на право собственности, но заметил, что у дома уже есть другой владелец.

Решить данный вопрос можно только в судебном порядке.