Фото: Архив КП

В Саратове мошенники украли у 83-летней женщины полмиллиона сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера, 17 июля, в полицию поступило заявление от жительницы поселка Солнечный. По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и сообщил, что с ее счета по генеральной доверенности мошенники пытаются снять средства. Во избежание потери средств ей посоветовали перевести все средства на «безопасный счет».

Горожанка последовала рекомендациям и перевела на неизвестный счет 565 тысяч рублей, хотя о подобных случаях обмана слышала неоднократно из СМИ.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает, при подобных звонках от неизвестных нужно незамедлительно прервать разговор и позвонить в ближайший отдел полиции или по каналу связи «02».

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