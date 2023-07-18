Дмитрий Овчинников

Пулеметчик роты спецназа из Саратовской области погиб в ходе СВО. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Александрово-Гайского района.

В ходе специальной военной операции погиб наш земляк, разведчик-пулеметчик роты специального назначения, ефрейтор Дмитрий Сергеевич Овчинников.

Дмитрий закончил школу села Новоалександровка, а в 2012 году заключил контракт на военную службу. Мужчина являлся ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике. Был награжден медалями Жукова и Суворова.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия. Вечная память человеку, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость Отечества, — принесли соболезнования чиновники. Дата и обстоятельства гибели бойца не сообщаются.