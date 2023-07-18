Фото: Архив КП

В Саратовской области женщина-бармен продавала подросткам алкоголь-суд вынес приговор. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает региональная прокуратура.

Как выяснилось, в городе Пугачев 46-летняя женщина работала продавцом-барменом в кафе «Селена», расположенного на улице Комарова. В апреле она получила штраф в 15 тысяч рублей за продажу алкоголя ребенку. Это гражданку не остановило и 19 мая она повторно продала подростку пиво.

За повторное нарушение против женщины завели уголовное дело. Нарушительница признала вину. Суд приговорил ей 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка.

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