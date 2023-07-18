Письмо бойцу

Доброволец из Хвалынска разыскал авторов трогательного письма бойцу. Об этом сообщает пресс-служба министерства печати и массовых коммуникаций региона.

Со всех регионов России защитникам Отечества, участвующим в спецоперации, приходят письма поддержки с теплыми словами. Одно из таких писем получил доброволец из Хвалынска. В мирной жизни мужчина трудился в социально-оздоровительном центре «Пещера Монаха»

Несколько месяцев он носил с собой треугольный конверт, постоянно перечитывая его. Оно поддерживало боевой дух, а молитвы Татьяны и Таисии защищали от пуль и снарядов.

«Пишу с дочкой письмо. И не знаю, что сказать… Как выразить благодарность, что мы живем спокойно? Мы молимся за Вас и верим, что вернетесь домой живыми и здоровыми, будете жить, как и прежде, с близкими и радоваться каждому дню», - говорится в письме.

Вернувшись из зоны СВО, мужчина решил разыскать авторов письма. Ему помогли коллектив центра и администрация Сосновского района Челябинской области, и в конце концов Татьяна и Таисия были найдены. Боец смог лично поблагодарить семью за заботу и внимание, которые помогли ему в непростые минуты.