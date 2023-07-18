Фото: Архив КП

В Саратове школьница расплачивалась в магазинах найденной банковской картой. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию с заявлением обратилась женщина. По ее словам, 15 июля она обнаружила произведенные операции по утерянной банковской карте. Общая сумма потраченных денег составила 2400 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность преступника. Как установили оперативные сотрудники, покупки по найденной карте совершала 16-летняя жительница областного центра. Ранее девочка уже была судима за имущественное преступление.

В качестве меры пресечения виновнице избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ГУ МВД России по Саратовской области напомнили жителям региона о необходимой блокировки банковской карты в случае ее утери.

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