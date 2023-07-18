Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Ленинском районе Саратова водитель автомобиля «ИЖ» сбил 61-летнего пешехода. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 17:20 на проспекте 50 лет октября. Напротив дома №101 64-летний водитель отечественного автомобиля «ИЖ» сбил пешехода.

В результате ДТП 61-летнего пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства аварии выясняются.

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