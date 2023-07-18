Фото: Архив КП

В Энгельсе столкнулись две иномарки – 29-летняя женщина госпитализирована. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Тельмана в 16:00. Напротив дома №137/1 столкнулись две иномарки. Автомобилем Geely Emgrand управлял 28-летний мужчина. За рулем второй иномарки Renault Sandero находилась 29-летняя женщина.

В результате аварии водителя Renault госпитализировали в медучреждение. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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