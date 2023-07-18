Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Энгельсе в результате аварии в больницу с травмами попал 8-летний мальчик. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Заводская в 00:01. Напротив дома №2/2 столкнулись два автомобиля. Автомобилем Renault управляла 30-летняя женщина, за рулем второго автомобиля «Лада Гранта» сидел 58-летний мужчина.

В результате аварии с травмами госпитализировали водителя отечественного авто, а также 8-летнего пассажира иномарки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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