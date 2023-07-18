фото: тг-канал Лады Мокроусовой

В Саратове необходимо уведомлять о повышении проезда в автобусах за полгода. Об этом глава города Лада Мокроусова рассказала в своем телеграм-канале.

Мэр напомнила, что перевозчики обязаны за 180 дней уведомлять об изменениях стоимости проезда. При этом они должны предоставлять обоснования изменения цен.

Чиновница добавила, что на маршрутах № 63 и 105 перевозчиками заявлена стоимость проезда по безналичному расчету выше, чем за наличные средства.

«Эта ситуация совершенно недопустима! Комитетом дорожного хозяйства данным перевозчикам направлены уведомления о недопустимости подобных мер, при необходимости обратимся в надзорные органы и суд», - пообещала глава Саратова.