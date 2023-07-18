В Балаково простятся с погибшими в СВО Хайдаром Рахмановым и Семеном Некрыловым

Фото: Телеграм-канал Сергей Грачев

Уроженцы Саратовской области, добровольцы Хайдар Рахманов и Семен Некрылов погибли в СВО. Об этом сообщила глава Балаковского района Сергей Грачев.

Хайдар Рахманов родился 30 мая 1974 года в Янгиюльском районе Ташкентской области Узбекской ССР. Погиб 16 июня 2023 года.

Семену Некрылову было 23 года. В 2016-ом году он окончил школу № 15. Погиб 30 июня 2023 года.

Как рассказал Сергей Грачев, бойцы добровольно заключили контракт для военной службы в зоне проведения СВО. Службу проходили в отряде «Шторм-Z».