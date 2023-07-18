Фото: Архив КП
Жителям пяти районов Саратова отключат горячую воду. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает «Т Плюс».
Работы саратовского филиала «Т Плюс» связаны с подготовкой теплосетей к отопительному сезону.
Горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:
В Заводском районе на улице Орджоникидзе, 2 б и г.
Ориентировочное время завершения работ – 18 июля.
В Ленинском районе на улицах:
-Днепропетровская, 14;
- Мира 25,27,34,30,30а;
-Международная, 34,28,28а,28б,26,30;
-Молодежный проезд, 3.
Ориентировочное время завершения работ – 19 июля.
В Октябрьском районе по адресам:
-2 Детский проезд, 9/11, 13/17;
-3 Детский проезд, 6/10;
-3 Комсомольский проезд, 25;
-улица Клочкова, 52/64;
Примерное время завершения работ – 20 июля.
В Волжском районе по адресам:
улица Большая Горная, 337, 357, 359;
улица Зарубина, 176, 180/182, 186, 186А;
улица Московская, 155, 158, 164;
улица Посадского, 271, 273, 308, 308а, 320, 322;
улица Степана Разина, 50, 62/76, 75 А, 75 Б, 78, 80, 85, 87, 89, 93;
улица Университетская, 24/30, 42, 45/51, 59, 61, 65/73, 75/77, 85;
улица Большая Казачья, 107, 107 А, 109, 112, 113, 113/38, 116, 116 А, 118, 121;
улица Вавилова, 43, 45, 51 Б, 51/57, 59/65;
улица Железнодорожная, 5/9, 9, 15/21, 17, 27, 43/55, 46/50, 56/60, 58 А, 58 Б, 61/69, 68, 74, 74/78, 96;
улица Слонова, 4/8, 5/7, 10/16, 22/26, 26/30;
Плановое время завершения работ – 22 июля.
Кроме того, по заявке собственников сетей отключено горячее водоснабжение во Фрунзенском районе по адресам:
-проспект Столыпина, 6/8,10;
-улица Радищева, 16.
Энергетики постараются возобновить подачу ГВС как можно скорее.
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