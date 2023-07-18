Фото: Архив КП

В Саратовской области за неделю зарегистрировано 139 заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает Телеграм-канал «Время Саратовское Z».

На сегодняшний день общее количество заболевших в регионе составляет 324 959 человек, выздоровели с начала пандемии 318 754 пациента.

Наибольшее число заболевших за неделю зафиксировано в Саратове – 57, Энгельсском районе – 56, Пугачевском – 14, Балашовском – 7.

5 пациентов с пневмонией, остальные 134 с признаками ОРВИ.

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