Фото: Группа "Типичный Балаково" социальной сети "ВКонтакте"

В Балаково минувшей ночью нарушитель проигнорировал требования полицейских и попал в ДТП. Об этом сообщили в группе «Типичный Балаково» во «ВКонтакте».

Авария произошла минувшей ночью. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал, после чего правоохранители пустились в погоню.

В результате, нарушитель допустил аварию, въехав в бетонную плиту в районе торгового центра «Оранж».

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