На улицах Азина и Заречная Саратова отключат газ 19 июля

19 июля с 9:00 до 17:00 будет отключен газ на двух улицах Саратова. По информации АО «Саратовгаз», планируется проведение ремонтных работ на сетях газораспределения.

Подача газа будет ограничена потребителям, проживающим в частных домах по адресам:

- улица Заречная, 3, 5, 5А, 7, 11, 15, 13А, 17;

- улица Азина, 26, 26А, 26Б, 28, 30, 30А, 32, 32А, 28Б.

Возобновление подачи газа по окончании работ возможно после предоставления абонентами доступа работникам специализированной организации к газовому оборудованию для проведения проверки технического состояния, а также устранения выявленных замечаний и нарушений при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также наличия актов на пригодность дымовых и вентиляционных каналов, - уточнили в АО.