Саратовский Союз журналистов объявил фотоконкурс имени Николая Титова

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Саратовское отделение Союза журналистов России объявило фотоконкурс имени Николая Титова. О старте творческого состязания объявила председатель регионального СЖР Лидия Златогорская.

Николай Титов - известный, талантливый саратовский фотограф, член Союза журналистов России. Николай Александрович заинтересовался фотографией еще будучи студентом Саратовского политехнического института. Далее сотрудничал с областной газетой с областными газетами «Коммунист», «Заря молодёжи», «Областная газета», федеральными «Известиями» и «Крестьянскими ведомостями», журналом «Родина».

Титова называют мастером фоторепортажа, фотолетописцем саратовского края. Незабываемы снимки Николая Александровича, сделанные с Хвалынских пленэров, премьер театральных постановок, фестивалей. Трогают душу его пейзажные фото.

- Друзья, вспомним сегодня Николая Титова. Светлая память. Он оставил нам прекрасные мгновения в своих фотографиях. И добрую память о себе, о своей неутомимости в поисках лучшего идеального кадра... Мы дали старт областному фотоконкурсу имени Николая Титова, итоги подведем ко Дню российской печати. Давайте удивлять, радовать, восхищать друг друга и наших читателей - красотой природы, человеческих поступков и умением сохранять память сердца, - обратилась к коллегам Лидия Златогорская.