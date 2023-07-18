В Балашове простились с погибшим в боях за Артемовск Дмитрием Волековым

Фото: Администрация Балашовского района

В городе Балашове проводили в последний путь Дмитрия Волекова, который погиб в специальной военной операции. Об этом сообщила администрация МО.

Бойцу было 36 лет. Он родом из города Инта. Детство и юность Волекова прошли в Республике Коми. После окончания школы Дмитрий поступил в академию МВД. С юных лет занимался спортивным ориентированием, был инструктором по туризму и водил туристические группы по национальному парку Приполярного Урала.

Дмитрий отправился добровольцем защищать Родину в рамках специальной военной операции. 11 января 2023 года Дмитрий Вячеславович погиб в ходе выполнения боевой задачи в городе Артемовск Донецкой Народной республики. 17 июля захоронен в Балашове, где проживает мама погибшего.