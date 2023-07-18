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НовостиПолитика18 июля 2023 5:04

Саратовские контрактники рассказали о своей мотивации службы в ВС РФ

Евгений Бадиков
фото: "Время Саратовское Z"

фото: "Время Саратовское Z"

Саратовские контрактники рассказали о своей мотивации службы в ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал "Время Саратовское Z".

В регионе продолжается набор на военную службу по контракту. В ряды военнослужащих принимают мужчин от 18 до 60 лет.

Антону Булгакову из Саратова 26 лет. Молодой человек отмечает, что сейчас как никогда стране нужна поддержка. Антон хочет помочь нашим ребятам, находящимся в зоне проведения спецоперации.

А вот другой саратовец - Мурат Рзаев, проходил срочную службу в танковых войсках, его специальность - механик водитель. Мурат рассказал, что поддерживает Президента России, поэтому решил подписать контракт.