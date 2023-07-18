В Саратовской области создан совет по улучшению качества жизни. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

В подписанном главой региона постановление закреплены следующие моменты:

- рассмотрение проектов в социальной сфере и их результатов;

- разработка документов и нормативных актов в социальной сфере;

- подача предложений по региональной политике в соцсфере;

- анализ рейтинга качества жизни, разработка предложений по повышению места региона в рейтинге;

- помощь в создании института «региональных сервисных уполномоченных»;

- помощь во внедрении регионального социального стандарта.

Председателем совета стал сам Бусаргин. Членами будут министры (труда, культуры, внутренней политики, спорта, цифрового развития и так далее), представители «Народного фронта», СГТУ имени Гагарина, торговой палаты региона, различных некоммерческих организаций и так далее.