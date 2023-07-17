В Саратовской области разрабатывается правовая база для регулирования технопарков. Об этом стало известно сегодня, 17 июля, на заседании комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности.

По предложению губернатора региона Романа Бусаргина, новый закон вводит в регионе понятия «технопарк», «управляющая компания технопарка», «резидент технопарка», прописывает основные условия присвоения этих статусов, дающие право на получение мер господдержки.

По словам министра инвестразвития Александра Марченко, данный закон позволит установить льготы и условия не только для промышленных парков и технопарков в сфере высоких технологий, но и для развития деятельности резидентов технопарков в научно-технической, инновационной и производственной сферах.

Кроме того, вводится налоговая льгота для резидентов технопарков и УК в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате, в размере 5% от суммы налога, исчисленного к уплате по ставке 2% от кадастровой стоимости.

Также резиденты технопарков, работающие в сфере высоких технологий, будут получать льготу до 31 декабря 2026 года в виде налоговой ставки с базой «доходы» 2% вместо 6%, с базой «доходы» минус «расходы» — 7,5% вместо 15%.